Beyoğlu'nda midye dolma operasyonu

İstanbul Beyoğlu'nda sağlıksız koşullarda kaçak midye dolma imalatı yapılan adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın sonrasında birçok imalathane mühürlenerek kapatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Zeki Günal'ın haberine göre, Beyoğlu Tarlabaşı'nda sağlıksız koşullarda kaçak midye dolma imalatı yapılan adreslere baskın düzenledi.

Baskına herhangi bir olumsuzluğa karşı çevik kuvvet polisleri de destek verdi. Baskın yapılan midye dolma imalathanelerinin hijyenden tamamen uzak olduğu görüldü. Burada hazırlanan midye dolmaların özellikle İstiklal Caddesi'nin her köşesinde seyyar tezgahlarda satıldığı öğrenildi. İmalathaneler mühürlenerek kapatılırken el konulan midyeler belediye ekipleri tarafından imha edilmek için götürüldü.

