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BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME

  * Ölen ya da yaralananın olmadığı çökme nedeniyle park halindeki bir araç zarar gördü

28 Nisan 2018 16:45

 

* Ölen ya da yaralananın olmadığı çökme nedeniyle park halindeki bir araç zarar gördü. 
 
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralan olmazken park halindeki bir araç zarar gördü. 
Olay saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Hayyam Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak\'ta oldu. Metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Çökme sırasında kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-İtfaiye ekipleri
-Binadan görüntü
-Zarar gören araç
-Araç sahibinin görüntüsü
-Röportaj
-Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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