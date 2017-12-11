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Sağlık

Beyoğlu'nda metruk bina çöktü; enkaz altında kalan bir kişi öldü

Enkaz altında kalan Natık Kerim öldü

11 Aralık 2017 23:34

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binanın 3 katının tavanı çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Emek Yemez Mahallesi Yolcuzade Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın 3. kat tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih’ten olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöken metruk binada arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu Natık Kerim adlı vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Natık Kerim'in cenazesi ambulans ile Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

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