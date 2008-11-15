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Yaşam

Beyoğlu'nda market yaktılar

Beyoğlu'nda bir market molotof kokteyli atılarak ateşe verildi. Market sahibi bayat ekmek sattığı gerekçesiyle aralarında husumet çıkan hasımlarının marketi yaktığın&#

15 Kasım 2008 02:00

 Beyoğlu'nda bir market molotof kokteyli atılarak ateşe verildi. Market sahibi bayat ekmek sattığı gerekçesiyle aralarında husumet çıkan hasımlarının marketi yaktığını iddia etti.


Kundaklama olayı sonucu markette çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından söndürüldü. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Market sahibi ise olaya isyan ederek, kundaklama olayını gerçekleştirenlerin daha önce bayat ekmek sattığı gerekçesiyle aralarında husumet çıkan hasımlarının olabileceğini iddia etti. Market sahibi, "Bayat ekmek sattın diye aramızda başlayan husumet sonucu bir bıçaklama olayı yaşandı. Daha sonra defalarca evimi bastılar, marketin camlarını kırdılar. Şimdi de marketi yakmak istediler. Bunlar DHKP-C örgütünden" dedi.

Market sahibinin annesi ve eşi ise gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, market sahiplerinin ifadeleri ve olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında failleri yakalamak için çalışma başlattı.



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