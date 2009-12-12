Beyoğlu'nda küresel ısınma eylemi

Beyoğlu'nda bir grup, küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Tünel'de toplanan Küresel Eylem Grubu üyeleri, ''Pazarlık yapmayın, gezegeni kurtarın'' yazılı pankart açarak, ''Sessiz sedasız ölmeyeceğiz'' ve ''Önce küresel ısınmayı durdur, dünyayı değiştir'' sloganları eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Korhan Özyıldız, Kopenhag'da hükümetler arası iklim zirvesinin başladığını ifade eden Özyıldız, şunları kaydetti:

''Kyoto Protokolü sonrasında iklim değişimine karşı küresel bir çerçeve metninde fosil yakıt salımlarının belirli oranlarda düşürülmesi zemininde anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı bu zirvede belli olacak. Kopenhag'daki zirveye katılan hükümet yetkililerine sesleniyoruz; tüm uyarılara rağmen, kasıtlı olarak, isteyerek, şirket karları için, petrol için, kömür için, silah için, savaş için insanlığı ve gezegeni felakete sürüklediğiniz için sorumlu olursunuz.''

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.