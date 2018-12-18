Beyoğlu'nda ‘Kimdir Bu Levantenler?' konulu konferans düzenlendi

İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU’nda bu yıl 3’üncü Levantenler Konferansı düzenlendi. Levantenlerin Osmanlı coğrafyalarında ve Beyoğlu’nda neler yaptıkları, kültürel ve cemiyet hayatına katkıları masaya yatırıldı.

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Londra Levanten Kültür Mirası Vakfı paydaşlığında düzenlenen konferans, Akademi Beyoğlu’nda gerçekleşti. \'Kimdir Bu Levantenler?\' başlığı altında düzenlen konferansın moderatörlüğünü Nuri M. Çolakoğlu üstlenirken, Dr. Rinaldo Marmara, Prof. Dr. Zafer Toprak ve ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katılımcı olarak yer aldılar.

“ATALARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ”

Açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Levantenlerin kendilerine kucak açan yerlere yerleştiklerini söyledi. Demircan, “Birçok dinden kültürden insanları Beyoğlu kabul etti. Bu anlamda bu hoşgörünün sahibi oldukları için atalarımıza müteşekkiriz. Dolayısıyla Levantenler İstanbul’da var olduysa yine bu toprakları idare edenlerin hoşgörüsüne bağlıdır” diye konuştu.

“BENİM ZAMANIMDA BEN BUNLARI GÖRDÜM”

Levantenler hakkında bilgi veren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Kapalı mahallelerde oturuyorlar. Burada da böyle İstanbul surları içerisinde Levantenler yaşamaz, Bakırköy’de bile yaşamaz çünkü klasik bir banliyödür. Yeşilköy’e gider orada yaşar. Levantenler klasik yerleşme noktalarına gitmezler. Benim zamanımda ben bunları gördüm. Dolayısıyla Levanten demek budur. Bazı efsanelerin aksine öyle bir şeylerle kaynaşmamışlardır” dedi.