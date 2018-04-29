Beyoğlu'nda itfaiyenin tente mücadelesi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

BEYOĞLU Nevizade Balık Pazarı\'nda yangına giden itfaiye aracı dükkan tenteleri ve yola taşan tezgahlar nedeniyle sokağa girmekte zorlandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Sahne Sokak Balık Pazarı\'nda bulunan bir restoranda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye aracı, dükkan tenteleri ve kapı önüne çıkarılan ürünler nedeniyle sokağa giremedi. Uzun uğraşlar sonucu ilk müdahale aracı sokağa girerek restoranın iç bacasındaki yangına müdahale etti. İtfaiye merdiven aracının ise sokağa girmesi mümkün olmadı. Küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından sokağın devamındaki yoğun tenteler ve yola taşan tezgahlar nedeniyle itfaiye aracı yine zorlukla geri geri çıkmak zorunda kaldı.

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