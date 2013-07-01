Beyoğlu'nda halk otobüsüne molotof kokteyli atıldı

Beyoğlu'nda yüzleri maskeli bir grup, içerisinde yolcu bulunan özel halk otobüsüne molotof kokteyli attı. Olayda yaralanan olmazken, grup ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Darülaceze Caddesi üzerindeki Nişangah Otobüs Durağı önünde seyir halindeki özel halk otobüsü durağa yanaşacağı sırada meydana geldi.

Yüzleri maskeli bir grup, içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu Eyüp-Şişli seferini yapan özel halk otobüsüne molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.

Saldırganlar daha sonra slogan atarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, çok sayıda molotofkokteyli ve taş isabet eden otobüste maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ayrıca olayla ilgili çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Saldırıya uğrayan otobüsün şoförü Sefa Bağbur, "İçeride yolcular vardı. Bu sırada ellerinde taş ve molotof olan yüzleri maskeli 15 kişi saldırıya geçti. Geri geri kaçmasam can kaybı bile yaşanırdı. Bunu yapanlar insan olamaz" dedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı