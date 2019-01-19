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BEYOĞLU'NDA GENELEVİN BAHÇESİNDE DÜŞÜP, BAŞINI VURAN ADAM ÖLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda bir genelevin bahçesinde yere düşüp, başını vuran bir kişi hayatını kaybetti

19 Ocak 2019 21:28

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu\'nda bir genelevin bahçesinde yere düşüp, başını vuran bir kişi hayatını kaybetti. 
Karaköy\'deki bir geneleve saat 14.00 sıralarında gelen E.Ö. (65) isimli bir kişi ana giriş kapısından birkaç metre ilerledikten sonra iddialara göre fenalaşıp yere düştü. Başını yere çarpan E.Ö için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri geneleve gelerek, çalışanların ifadelerine başvurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.\'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki polis ekipleri
-Olay yerindeki ambulans
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Cenaze aracının gelişi ve gidişi
-Genel ve detaylar
 

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