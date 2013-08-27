Beyoğlu'nda esnafla zabıta arasında arbede çıktı

İstanbul Beyoğlu ’nda bazı sokaklarda ‘dışarıya masa sandalye konduğu için’ işlem yapmak isteyen zabıtalarla esnaf arasında arbede yaşandı. Erol Dernek Sokak ile Küçükparmakkapı Sokak’ta zabıta grubuyla esnaflar arasında arbede yaşanırken Beyoğlu’nda gerginliğin devam ettiği belirtiliyor.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre bugün öğle saatlerinde kalabalık bir grup halinde bazı sokaklara giren Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıtalar kafe, restoran ve barların önündeki masa sandalyeleri toplamak ve esnaf hakkında işlem yapmak istedi. Esnafın bu duruma tepki göstermesi üzerine çıkan gerginlik zaman zaman arbedeye dönüştü.