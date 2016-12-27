Beyoğlu'nda durdurulan araçtan silah ve mühimmat çıktı!

İstanbul Beyoğlu’nda mafyanın kullandığı öne sürülen lüks bir araç, terörle mücadele polisinin radarına takıldı. Ekipler araca el koydu.

Habertürk'ten Gökhan Timurhan'ın haberine göre, mafya üyelerinin aracın teyp bölümüne hidrolik sistem monte ettiği ortaya çıktı. Teyp kasasında silah ve mühimmat bulundu.

Ekipler, el koydukları aracın vites kutusunun altındaki elektronik mekanizmadan şüphelendi. Aracın kumandası olabileceğini öngören ekipler, kumandayı araç içindeki bir bölümde buldu.



Zulanın açılabilmesi için aracın çalışır ve düz vites konumunda bulunması gerektiği anlaşıldı. Düz vitese geçen sistem kumandayı devreye sokarak teyp kasasının açılmasını sağlıyor.



Dışarı çıkan teyp kasasının içinde yedek şarjör, esrar, 2 adet suikast silahı olarak bilinen Glock tabanca ve Kalaşnikof tüfek bulundu.