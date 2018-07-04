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Beyoğlu'nda bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda  bugün çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek için düzenlenecek yürüyüş kapsamında saat 17

04 Temmuz 2018 15:57

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda  bugün çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek için düzenlenecek yürüyüş kapsamında saat 17.30 itibariyle yürüyüş bitene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Tünel Meydanı\'ndan Taksim Meydanı\'na düzenlenecek yürüyüş sebebiyle etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar bildirildi. Buna göre Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel giriş kesişimi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı Yokuşu alternatif güzergah olarak kullanılacak.

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