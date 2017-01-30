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Yaşam

Beyoğlu'nda bomba paniği

Beyoğlu'nda 'çantamda bomba var' diye bağıran kişi gözaltına alındı

30 Ocak 2017 20:56

Beyoğlu'nda otobüs durağında çantasında bomba bulunduğunu söyleyerek paniğe yol açan kişi gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, Beyoğlu Halıcıoğlu otobüs durağında saat 17.00'de meydana geldi. İddialara göre bir kişi, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çantasında bomba olduğunu söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirerek duraktan uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, durak çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, durakta bekleyen kişiye montunun önünü açmasını istedi. Polis, montunun önünü açan kişiyi duraktan uzaklaştırdı. Üstü ve çantası aranan kişinin üzerinde ve çantasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Abdulkadir A. olduğu öğrenilen kişi gözaltına alınarak Haliç Polis Merkezine götürüldü.

Çevredeki bir esnaf, Çantamda bomba var demiş, insanlarda korkmuş. Polislere haber verildi. Polisler kişiyi alıp götürdüler' diye konuştu.

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