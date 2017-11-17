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Beyoğlu'nda bir hamamda uyuşturucu baskını (2)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Cihangir'de polis daha önceden belirlediği adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi

17 Kasım 2017 21:24

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Cihangir\'de polis daha önceden belirlediği adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskın yapılan yerler arasında bulunan bir hamamda bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Cihangir\'de daha önceden belirlediği adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat ekipleri destek verirken hassas burunlu narkotik köpeği aramalarda bulundu. Bazı binaların kapıları koçbaşı ile kırıldı. Bir hamama da giren polis, müşterilerileri üst araması ve kimlik kontrolünün ardından bırakırken, çalışanlar ve şüpheli kişiler gözaltına alındı. Hamamda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi. Diğer adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.
(FOTOĞRAF)

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