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Yaşam

Beyoğlu'nda bir binada mahsur kalan yavru kedi ölüme terk edildi!

Taksim'deki mülk sahibinin kapıyı açmaya gelmediği binaya yasa gereği itfaiye de giremiyor

05 Mayıs 2015 22:46

İstiklal Caddesi Gazeteci Erol Demek Sokak'taki 13 numaralı  binada tadilat yapıldığı sırada içeri giren bir yavru kedi, mülk sahibinin çevredeki esnafların bilgi vermesine rağmen kapıyı açmaması ve defalarca aranan itfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı kırmaya yetkisi olmadığı için adeta ölüme terk edildi.

Sokaktaki işletmeciler, kedinin söz konusu binaya 3 gün önce yapılan tadilat sırasında girdiğini ve defalarca aradıkları mülk sahibinin buna rağmen binanın kapısını açmayı reddettiğini söylüyor.

İşletmeciler, Beyoğlu İtfaiyesi'ni aradığında aldıkları cevabın ise "kapı kilitli olduğu için içeriye ancak mülk sahibi ve polisin girebileceği" olduğunu ifade etti.

Durumu fark eden hayvanseverlerin kapının altından verdiği mamayla beslenen kedinin, kapalı  binada su ihtiyacını karşılayıp karşılayamadığı ise bilinmiyor.

 

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