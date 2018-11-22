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Beyoğlu'nda bıçaklanan Cezayirli hayatını kaybetti 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda bir apartmanda 3 kişi ile girdiği kavga sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan Cezayirli, sığındığı şantiyede hayatını kaybetti

22 Kasım 2018 14:46

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda bir apartmanda 3 kişi ile girdiği kavga sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan Cezayirli, sığındığı şantiyede hayatını kaybetti. 
Olay,  Hacıahmet Mahallesi  Eburıza Dergahı sokağında bulunan 3 katlı bir apartmanda 06.00 sıralarında meydana geldi. İddaya göre, Cezayir uyruklu Saidani Hocine (26) ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hocine, bıçaklanarak yaralandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hocine, apartmandan kaçarak yaklaşık 100 metre ilerideki Pir Hüsamettin Sokak\'taki bir şantiyeye sığındı. Şantiyedeki görevliler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  ağır yaralı Hocine\'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri şantiye çevresinde ve sokakta inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hocine\'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

(FOTOĞRAF)

 

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