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 BEYOĞLU'NDA BANYODA FECİ ÖLÜM 

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağına kapılan kadın hayatını kaybetti

13 Mayıs 2018 20:37

 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Olay öğlen saatlerinde Beyoğlu Bakraç Sokakta meydana geldi. Ebru Demetgül\'e (34) ulaşamayan arkadaşı  eve geldi. Anahtarla içeri giren kişi arkadaşının banyoda hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Elektrik ekipleri de gelerek binanın elektriklerini kesip inceleme yaptı. Polisin incelemesi devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ve itfaiye ekipleri
-Elektrik ekipleri
-Binadan görüntü
-Apartman yöneticisi ile röportaj
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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