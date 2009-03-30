Beyoğlu’nda AKP ve CHP arasında gerilim

CHP’nin önde gittiği İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı’nın seçim sonuçlarını öğrenmek için bir okula girmesi gerginliğe neden oldu.



Beyoğlu İkinci Seçim Bölgesi'nde oy sayımının yapıldığı Ahmet Emin Yalman İlköğretim Okulu'na, Beyoğlu Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Ahmet Misbah Demircan sonuçları izlemek üzere geldi. 'Bazı mahallelerde torbaların çalındığını' iddia eden CHP'liler de okulun önüne geldi.



CHP'li ve AK Parti'li grupların sayımın yapıldığı yere girmelerine güvenlik güçleri izin vermedi. İçeriye girmek isteyen bu iki grup arasında daha sonra gerginlik yaşandı.

Belediye Başkanı Demircan'ın, sayımın yapıldığı yere alınmasına itiraz eden CHP'liler, bu durumun 'şaibeye' yol açacağını öne sürdü.



Bunun üzerine, Beyoğlu İkinci Bölge Seçim Kurulu Başkanı dışarıya çıkarak, herkesin sayımı izlemek amacıyla içeriye girebileceğini, Ahmet Misbah Demircan'ın da sayım sonuçlarını takip amacıyla içeride bulunduğunu ancak bilgisayar sistemi çalışmadığı için herhangi bir sonuç veremediklerini anlattı.



Kısa bir süre sonra CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Mustafa Dolu da olayın yaşandığı okula geldi. Sayımı izlemek amacıyla içeriye giren Dolu, Demircan ile dışarıya çıktı.



Basın mensuplarının soruları üzerine Demircan, sayım sonucunu merak ettiklerini ancak sistem bozuk olduğundan, sonucu öğrenemediklerini ifade etti.



Demircan, Dolu ile okuldan ayrıldığı sırada, CHP'li ve AK Partili gruplar, kendi başkan adaylarını alkışlayarak destekte bulundu.

