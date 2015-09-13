T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Beyoğlu'nda ABD'li turiste cinsel taciz, darp ve kapkaç

Beyoğlu'nda oteline doğru yürüyen Amerikalı kadın turiste cinsel tacizde bulunan, darp eden ve çantasını çalan Suriye uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

13 Eylül 2015 19:31

Beyoğlu'nda oteline doğru yürüyen Amerikalı kadın turiste önce cinsel tacizde bulunan, darp eden ve daha sonra çantasını çalan iki şüpheliden biri yakalandı. Saldırı sonucu yaralanan kadın turist hastanede tedavi altına alındı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Cinsel taciz ardından darp ve kapkaç

 

Beyoğlu'nda 6 Eylül 2015'de saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda bir kafeteryadan çıkan Amerikalı turist Cristina H. (25) oteline doğru yürüdüğü sırada 2 kişinin sözlü tacizine uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Cristina H.'ye önce laf atan şüpheliler, daha sonra cinsel tacizde bulundu. Bu sırada Amerikalı kadının bağırması ve karşı koyması üzerine bir süre de darp eden şüpheliler, daha sonra kolundaki çantasını alarak kaçtı.

 

Hastanede şikayetçi oldu

 

Saldırı sonucu yaralanan Amerikalı kadın turist, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından ifade veren kadın, çantasında iki cep telefonu ile 160 dolar ve 300 lira bulunduğunu söyleyerek kendisine saldıranlardan şikâyetçi oldu.

 

Polis güvenlik kameralarından şüphelilerin evini buldu

 

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak yaya kaçan saldırganları takibe aldı. Kamera görüntüleri kullanılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin evlerinin olduğu mahalle belirlendi. Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesi'ne 9 Eylül'de düzenlenen operasyonda şüphelilerden Suriye uyruklu Walet A.(25) gözaltına alındı.

 

Çaldığı telefonlardan birini hediye etmiş

 

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Walet A., çantadan çıkan telefonlardan birini arkadaşına hediye ettiğini diğerini ise bir dükkâna sattığını söyledi. Polis bu telefonları bularak Amerikalı kadın turiste teslim etti. Poliste işlemleri tamamlanan Walet A., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, diğer saldırganı bulmak için operasyonları sürdürüyor.

ETİKETLER

abddarpturistbeyoğlukapkaçcinsel taciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24