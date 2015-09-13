Beyoğlu'nda ABD'li turiste cinsel taciz, darp ve kapkaç

Beyoğlu'nda oteline doğru yürüyen Amerikalı kadın turiste önce cinsel tacizde bulunan, darp eden ve daha sonra çantasını çalan iki şüpheliden biri yakalandı. Saldırı sonucu yaralanan kadın turist hastanede tedavi altına alındı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel taciz ardından darp ve kapkaç

Beyoğlu'nda 6 Eylül 2015'de saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda bir kafeteryadan çıkan Amerikalı turist Cristina H. (25) oteline doğru yürüdüğü sırada 2 kişinin sözlü tacizine uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Cristina H.'ye önce laf atan şüpheliler, daha sonra cinsel tacizde bulundu. Bu sırada Amerikalı kadının bağırması ve karşı koyması üzerine bir süre de darp eden şüpheliler, daha sonra kolundaki çantasını alarak kaçtı.

Hastanede şikayetçi oldu

Saldırı sonucu yaralanan Amerikalı kadın turist, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından ifade veren kadın, çantasında iki cep telefonu ile 160 dolar ve 300 lira bulunduğunu söyleyerek kendisine saldıranlardan şikâyetçi oldu.

Polis güvenlik kameralarından şüphelilerin evini buldu

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak yaya kaçan saldırganları takibe aldı. Kamera görüntüleri kullanılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin evlerinin olduğu mahalle belirlendi. Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesi'ne 9 Eylül'de düzenlenen operasyonda şüphelilerden Suriye uyruklu Walet A.(25) gözaltına alındı.

Çaldığı telefonlardan birini hediye etmiş

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Walet A., çantadan çıkan telefonlardan birini arkadaşına hediye ettiğini diğerini ise bir dükkâna sattığını söyledi. Polis bu telefonları bularak Amerikalı kadın turiste teslim etti. Poliste işlemleri tamamlanan Walet A., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, diğer saldırganı bulmak için operasyonları sürdürüyor.