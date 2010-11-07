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Yaşam

Beyoğlu'nda 9 kişi sobadan zehirlendi

Beyoğlu'nda kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - Beyoğlu'nda kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Budak, eşi Kiraz Budak, oğlu Turgay, gelini Birgül Budak, torunları Berke, Gizem ve Deniz Budak ile misafirleri Mehmet Adile ve eşi Gülçiçek Adile, Piyalepaşa Mahallesi Sosyal Meskenler Sokak'taki evde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşularının yardımıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Budak ailesi mensupları ile misafirleri, tedavi altına alındı.

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