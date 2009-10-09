Beyoğlu'nda 520 kilogram eroin ele geçirildi!

Beyoğlu'ndaki bir depoya yapılan baskında 520 kilogram eroin ele geçirildi.



Diğer operasyonlarla birlikte ele geçirilen eroin miktarının 800 kilogramın üzerine çıktığı belirtildi. 20 günlük operasyonlarda ise yaklaşık 1,5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul'da uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonlar meyvelerini çabuk verdi. Uyuşturucu tacirlerinin beslendikleri kaynakları kurutan polis bu sefer uyuşturucunun saklandığı depolara ulaştı. Teknik takip altında tutulan kişilerin izini süren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri Beyoğlu'nda bulunan bir depoda eroin saklandığını tespit etti. Büyük gizlilik içinde gerçekleştirilen bir operasyon ile depoyu basan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Kalıplar halinde ele geçirilen eroinin miktarının 520 kilogram olduğu belirlendi.

20 günlük uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının bir tonun üzerine çıktığı bu rakamın 800 kg civarındaki bölümünün eroin olduğu öğrenildi. Uyuşturucu ile mücadelede önemli yol kat eden emniyet görevlilerinin başarısının yetkilileri memnun ettiği ve İstanbul Valisi Muammer Güler'in konuyla ilgili basın açıklaması yaparak bilgi vereceği öğrenildi.