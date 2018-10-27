T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyoğlu'nda "Andımız" eylemi

Zeki GÜNAL - İstanbul (DHA)- ÜLKÜ Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Beyoğlu'nda "Öğrenci Andı" eylemi düzenledi

27 Ekim 2018 18:45

Zeki GÜNAL - İstanbul (DHA)- ÜLKÜ Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Beyoğlu\'nda \"Öğrenci Andı\" eylemi düzenledi.
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Danıştay\'ın kararını Milli Eğitim Bakanlığı\'nın yürütmeyi durdurma talebiyle temyize götürmesine Taksim\'de yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
Taksim Odakule\'de bir araya gelen grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, \"Andımız okullardan kaldırılsa bile, Türk gençliğinin gönlünden silinemeyecek. Bunu bir kez daha haykırıyoruz\" dedi.
Gruptakiler, topluca okudukları \"Öğrenci Andı\"nın ardından dağıldı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeki GÜNALDHAOcaklarıBaşkanlığı BeyoğluAndı"BaşkanlığıDanıştayMilli Eğitim BakanlığıTaksimTaksim OdakuleBaşkanı Kazım Erdi AktunçTürkBunuGruptakilerAndı"nınFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24