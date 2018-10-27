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 BEYOĞLU'NDA "ANDIMIZ" EYLEMİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Beyoğlu'nda "Öğrenci Andı" eylemi düzenledi

27 Ekim 2018 18:39

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Beyoğlu\'nda \"Öğrenci Andı\" eylemi düzenledi.
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Danıştay\'ın kararını Milli Eğitim Bakanlığı\'nın yürütmeyi durdurma talebiyle temyize götürmesine Taksim\'de yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
Taksim Odakule\'de bir araya gelen grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, “Andımız okullardan kaldırılsa bile, Türk gençliğinin gönlünden silinemeyecek. Bunu bir kez daha haykırıyoruz\" dedi.
Gruptakiler, topluca okudukları \"Öğrenci Andı\"nın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Grubun toplanması
-Açıklama
-Öğrenci Andı okumaları
 

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