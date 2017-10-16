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Beyoğlu'nda 110 bin dolarlık gasp (2)

  Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda motosikletli kurye, kendisini takip eden motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi

16 Ekim 2017 16:19

 

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda motosikletli kurye, kendisini takip eden motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. Refik Saydam Caddesi üzerinde seyir halindeki motosikletli döviz bürosu kuryesi saat 12.00 sıralarında motosikletli ve silahlı iki kişi tarafından durdurularak gasp edildi. Kuryedeki 110 bin dolar parayı alan şüpheliler kayıplara karıştı. Kurye Hüseyin Kaymaz durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaymaz, \"Motosikletli iki kişi silah zoruyla paraları alarak kaçtı\" diye konuştu.

\"DAHA ÖNCE 2 KERE DAHA BAŞIMIZA GELDİ\"
Kuryenin gasp edildiğini haber alarak olay yerine gelen döviz bürosu sahibi \"Arkadaşımız döviz bürosu kuryesi. Aksaray\'a döviz bürosuna gidiyordu. Büyük ihtimalle takip edilmiş. Öyle tahmin ediyoruz. Daha önce 2 kere daha başımıza geldi. Bir keresinde paraları alamadılar. Diğerinde 50 bin dolarımızı aldılar. Şimdi de yaklaşık 110 bin dolarımız gitti. Normalde kuryeleri yalnız göndermiyoruz. İki kişi gidiyorlar. Sabah kuryenin biri, hastalandı. Onun için tek gönderdik. Silahı da yoktu. Silahı olsaydı bu başımıza gelmezdi. Bu olaylar çözülmüyor. Hepsi faili meçhul kalıyor\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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