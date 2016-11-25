Beyoğlu'nda 10'dan fazla mekâna geçici kapatma kararı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde birçok meşhur mekan Beyoğlu Belediyesi'nin sokağa masa attıkları gerekçesiyle 3 gün kapatıldı.

Belli bir kesim tarafından benimsenen ve Beyoğlu’nun en kalabalık mekânlarından, aralarında Muaf, Rock’n Rolla; Kenan Usta Ocakbaşı, Kirvem Ocakbaşı, Barish Pub, Marmara Çay Evi’nin de bulunduğu 10’dan fazla mekânın 'mekân dışında masa-sandalye olması' gerekçesiyle 3 gün kapatılacağı belirtildi.

Beyoğlu Esnafı, yarın Mis Sokak’ta yapılacak basın açıklaması için çağrı yaptı: