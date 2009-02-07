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Politika

Beyoğlu’na feminist aday

‘Feminist’ Ülfet Taylı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu bildirdi.

07 Şubat 2009 02:00

Çeşitli kadın sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ‘feminist’ Ülfet Taylı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu bildirdi.


İstiklal Caddesi'ndeki bir iş merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ülfet Taylı, "Kadınların yerel seçimlerde kendi sözünü söylemek istediğini, bu kez talep etmediklerini, talip olduklarını" söyledi.

Taylı, yerel yönetimlerde feminist politikaların gerekli olduğunu dile getirmek istediklerini anlatarak, mevcut yerel yönetimlerin yükümlülüklerine rağmen kreş ve sığınma evleri açmadığını savundu.

Beyoğlu'nda yaşanan tacize karşı "Mor İğne Kampanyası"nı feminist kadınların yürüttüğünü anımsatan Taylı, yerel yönetimlerin bugüne kadar hep erkeklerin bakış açısıyla yönetim sergilediklerini ileri sürdü.

Kadınları gören, farklı ihtiyaçlarını dikkat alan yerel bir politikanın, ancak "feminizmle" mümkün olabileceğine inandıklarını ifade eden Taylı, feminist politikaların kadınların ihtiyaçlarını gözeteceğini söyledi.

Ülfet Taylı, "Feminist bir politika neleri gözetir... Kadınlar için biçki-dikiş, zarafet veya görgü kuralları kursu yerine, bilgisayar, teknik beceriler, gelir elde edecekleri cinsiyetçi olmayan mesleki donanımlı kurslar verilmelidir. Erkekler için ise çocuk ve yaşlı bakımına yönelik kurslar açılmalıdır" dedi.

Açıklamanın ardından toplantıya katılan kadınlar, şarkılar söyledi.

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