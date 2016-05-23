'BeyoğluFest' 25 Mayıs’ta başlıyor

İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenecek BeyoğluFest, “Beyoğlu’nda yaşıyoruz, Beyoğlu’nu yaşatıyoruz!" sloganıyla 25 Mayıs’ta başlıyor. 29 Mayıs’a dek sürecek festivale; oyuncular, müzisyenler, yazarlar ve sanatçılar da destek veriyor.

Festival kapsamında, tiyatro oyunları, film-belgesel gösterimleri, söyleşiler, imza günleri, kültür turları, konserler, sokak oyunları, sergiler, pandomim gösterileri, canlı müzik mekanlarında dinleti ve konserler, DJ performansları, sokak müziği ve dans gösterileri gerçekleştirilecek.

Tiyatro topluluklarından restaurant işletmecilerine, kültür sanat kafelerinden yayınevlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip festivale; oyuncular, müzisyenler, yazarlar ve sanatçılar destek veriyor.

Festival Düzenleme Komitesi ise şunları söyledi:

“Tarihsel olarak çok kültürlü bir yapıya sahip olan Beyoğlu, son yıllarda büyük bir kültürel ve fiziksel dönüşüme maruz kalmış ve İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence merkezi olma özelliğini yitirmeye başlamıştır.

“Bizler, Beyoğlu’nun tarihini ve kültürel değerlerini yıllardır korumaya çalışanlar ve Beyoğlu’na sahip çıkanlar olarak Beyoğlu’nu yeniden canlandırmak ve bugüne kadar taşıdığı farklı kimlikleriyle buluşturmak için bir festival organize ediyoruz.”

Festival'in programı şöyle: