Beyoğlu'da bavul içinde parçalanmış ceset bulundu!

İstanbul Beyoğlu'nda yol üzerine bırakılmış bir çantanın içinde parçalanmış insan cesedi bulundu. Polis ekipleri bir kadına ait olduğunu düşündükleri cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bülbül Mahallesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında bölgede temizlik çalışması yapan belediye görevlisi yol üzerine bırakılmış bir çanta buldu.

Temizlik görevlisi çantayı açtığında ise parçalanmış halde insan cesediyle karşılaştı.

Temizlik görevlisi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bir kadına ait olduğu öne sürülen cesedin kimliğini tespit etmek için başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesedin tüm parçalarının bavulda olmadığını belirledi.

1.50 - 1.55 boylarında, 30 yaşlarında olduğu sanılan kadının boynu kesilerek öldürüldüğü ve cesedinin de bavul içine konduğu tespit edildi.

Sokakta bulunan işyerini açtığı sırada olayı fark ettiğini söyleyen bir dükkan sahibi, “Sabah dükkanımı açmaya geldim. Baktım polisler var. Bir ceset bulmuşlar galiba bavulun içinde. Temizlik görevlileri fark etmiş.” dedi