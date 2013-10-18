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Yaşam

Beyoğlu'da başına taş düştü

İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir kişinin başına, inşaatı süren apartmandan 10 kilogramlık bir taş düştü

18 Ekim 2013 17:22

İstiklal Caddesi'nde dört yıldır restorasyon çalışması süren tarihi Hasanbey Apartmanı'nın birinci kat balkonundan kopan taş, yolda yürüyen 57 yaşındaki İsmail Keskin'in başına düştü. Ağır yaralanan İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı. Keskin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
 
Kötü hava koşulları nedeniyle hayatın etkilendiği Beyoğlu'da 11.00 sıralarında yürüyen İsmail Keskin'in başına, 6 katlı binanın birinci kat balkonundan kopan yaklaşık 10 kiloluk taş düştü.

İsmail Keskin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kaplama taşı da yere düşerek, üç parçaya bölündü.


'Taş düşen bölümde önlem yetersiz'


Acılar içerisinde kıvranan yaralının yardımına çevre esnafı koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenmek üzere taşındığı için 112 ambulansı ile Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Keskin, gözlem altına alındı.

Olayın ilk dakikalarında bilinci açık olan yaralının, "Ekmek almaya gittim. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Bu arada restorasyon çalışması nedeniyle, ön cephesi tahta ve demir saçla kaplanan tarihi Hasanbey Apartmanı'nın bir tehlike görülmediği için, balkon bölümünün altının kapatılmadığı dikkat çekti.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Binanın Hollanda'nın yatırım fonlarından Wast-Ned tarafından satın alındığı biliniyor.

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