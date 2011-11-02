T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyoğlu ve Şişli'de molotoflu KCK protestosu

Beyoğlu ve Şişli’de bölücü terör örgütü sempatizanı bir grup, aralarında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün de bulunduğu

02 Kasım 2011 02:00

T24 - Beyoğlu ve Şişli’de bir grup, aralarında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün de bulunduğu çok sayıda iş yeri ve otomobile molotofkokteyli attı.

Benzin istasyonuna molotof

Kalyoncu Kulluk Caddesi’nde, KCK tutuklamalarını protesto etmek bahanesiyle toplanan bir grup, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasına molotofkokteyli attı.  Polisin müdahalesi ile dağılan grup, daha sonra Dolapdere Caddesi’nde toplandı. Burada da bir akaryakıt istasyonuna  molotofkokteyli ve ses bombası atan grup, çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle ara sokaklara kaçtı. İstasyonda başlayan yangın, çalışanların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Benzin istasyonuna molotof

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Şişli Sefa Meydanı’na kadar yaşanan kovalamaca sırasında ara sokaklarda iş yeri ve park halindeki bazı araçlara da molotof kokteylli ve taşlarla zarar veren örgüt sempatizanları izlerini kaybettirdi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalara başlarken, bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24