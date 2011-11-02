Beyoğlu ve Şişli'de molotoflu KCK protestosu

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Kalyoncu Kulluk Caddesi’nde, KCK tutuklamalarını protesto etmek bahanesiyle toplanan bir grup, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasına molotofkokteyli attı. Polisin müdahalesi ile dağılan grup, daha sonra Dolapdere Caddesi’nde toplandı. Burada da bir akaryakıt istasyonuna molotofkokteyli ve ses bombası atan grup, çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle ara sokaklara kaçtı. İstasyonda başlayan yangın, çalışanların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Şişli Sefa Meydanı’na kadar yaşanan kovalamaca sırasında ara sokaklarda iş yeri ve park halindeki bazı araçlara da molotof kokteylli ve taşlarla zarar veren örgüt sempatizanları izlerini kaybettirdi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalara başlarken, bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.