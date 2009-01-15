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Kültür-Sanat

Beyoğlu Sohbetleri

Beyoğlu Sohbetleri, Beyoğlu'nun geleneksel tarihi dokusunu aktarmak amacıyla düzenleniyor.

15 Ocak 2009 02:00

Beyoğlu Sohbetleri, Beyoğlu'nun geleneksel tarihi dokusunu aktarmak amacıyla düzenleniyor. Konusunda uzman konuşmacılar, Beyoğlu'nu tarihiyle, öyküleriyle, yaşanmış hikayeleriyle anlatıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliği yaptığı "Beyoğlu Sohbetleri" iki ünlü sanatçımızı ağırlıyor: Ayla Algan ve Feriha Büyükünal.

Tüm hayatı Beyoğlu'nda geçen Ayla Algan, 70'li yıllarda Türk hafif müziğine sesiyle damgasını vururken, tiyatro sahnelerimizin usta oyuncusu olarak hafızalara kazındı.

Yine Beyoğlulu bir ressam ve yazar: Feriha Büyükünal. "Bir zaman tüneli: Beyoğlu" adlı tarihi inceleme kitabıyla kültür hayatımıza önemli bir katkıda bulundu.

İki sanatçımız Beyoğlu'nda, eski ve yeni Beyoğlu'nu konuşacaklar. Çaylar kahveler içilecek ve sıcak bir Beyoğlu sohbeti iki sanatçımızdan dinleyicilere ulaşacak.

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