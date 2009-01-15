Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliği yaptığı "Beyoğlu Sohbetleri" iki ünlü sanatçımızı ağırlıyor: Ayla Algan ve Feriha Büyükünal.Tüm hayatı Beyoğlu'nda geçen Ayla Algan, 70'li yıllarda Türk hafif müziğine sesiyle damgasını vururken, tiyatro sahnelerimizin usta oyuncusu olarak hafızalara kazındı.Yine Beyoğlulu bir ressam ve yazar: Feriha Büyükünal. "Bir zaman tüneli: Beyoğlu" adlı tarihi inceleme kitabıyla kültür hayatımıza önemli bir katkıda bulundu.İki sanatçımız Beyoğlu'nda, eski ve yeni Beyoğlu'nu konuşacaklar. Çaylar kahveler içilecek ve sıcak bir Beyoğlu sohbeti iki sanatçımızdan dinleyicilere ulaşacak.