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Beyoğlu, Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş'ta su kesintisi başladı; 30 saat sürecek

İSKİ, Kağıthane-Levent ana isale hattında yapılacak yenileme ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu

13 Mart 2018 17:50

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, yenileme ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyel  Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Eyüpsultan ilçelerinde 30 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Gerekçe, Kağıthane-Levent ana isale hattında yapılacak yenileme ve bakım-onarım çalışması. Söz konusu ilçelerde 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Su kesintisi yapılacak noktalar şöyle:

Beyoğlu

Kaptan Paşa, Piyale Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa, Keçeci Piri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacı Ahmet, Bostan, Bülbül, Kocatepe, Çukur, KalyoncuKulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Çatma Mescit, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Cihangir, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Evliya Çelebi, Şahkulu, Asmalı Mescit, Katip Mustafa Çelebi ve Tomtom mahalleleri ile Ömer Avni, Örnektepe ve Pürtelaş Hasan Efendi mahallelerinin üstkotları

Şişli

Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişehir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya mahalleleri

Kağıthane

Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez mahalleleri ile Yahya Kemal Mahallesi üst kotları.

Beşiktaş

Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım mahalleleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotları.

Eyüpsultan

Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk mahalleleri.

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