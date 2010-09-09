Beyoğlu Sineması'nda Macar filmleri

T24- Macar Filmleri Haftası etkinlikleri kapsamında çağdaş Macar sinemasının kilometre taşları ve 2000'li yıllarda adını duyuran genç kuşak yönetmenlerin filmlerinden oluşturulan seçkide, İstanbullu sinemaseverler bir hafta boyunca 8 uzun metraj ve 6 belgesel film izleme imkanı bulacak.



Beyoğlu Sineması, hem uzun metraj, hem belgesel filmlere evsahipliği yaparken, Kartal Sanat Tiyatrosu Kültür Merkezinde belgesel filmler gösterilecek.



Uzun metraj filmler kategorisinde Diana Groo'nun ''Vespa'', Krisztina Goda'nın ''Bukalemun'', Ferenc Török'ün ''Doğu Şekeri'', Csaba Bollok'un ''Iska'nın Yolculuğu'', Peter Gardos'un ''Eşek Şakası'', Attila Gigor'un ''İz Sürücü'', Bela Paczolay'in ''Maceraperestler'' ve Csaba Bereczki''nin ''Hayat Şarkısı'' adlı filmleri yer alacak.



Belgesel film kategorisinde ise Zsuzsa Böszörmenyi ve Kai Salminen'in ''Son Otobüs Durağı'', Emoke Konecsny'in ''Gogo ve George'', Sandor Mohi'nin ''Dua'', Marton Szirmai'nin ''Batan Köy'', Livia Gyarmathy'nin ''Küçük Balık, Büyük Balık'' ve György Szomjas'ın ''Doğu Rüzgarı: Bir Film'' adlı filmleri İstanbullu sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaz oyunları, 13-19 Eylül tarihleri arasında Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde perde açacak.

Şehir Tiyatroları'nın 2009–2010 sezonunda en beğenilen müzikallerini yeniden sahneleyeceği ''Geleneksel Yaz Oyunları'' kapsamında Musahipzade Celal'in yazdığı ve Engin Alkan'ın yönettiği ''İstanbul Efendisi'', Aziz Nesin'in yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği ''Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'', Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Haldun Dormen'in yönettiği ''Lüküs Hayat'' ve Can Doğan'ın yazıp, yönettiği ''Devr-i İstanbul'', Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde izleyicilerini ağırlayacak.



Medrano Sirki İstanbul'da

Öte yandan Medrano Sirki, bugünden itibaren Kadıköy Nautilus AVM'nin yanında İstanbullular için çadırlarını açacak.

''137. Onur Yılı''nı kutlayan ve gösteri sanatlarına yaptıkları katkılarından dolayı İtalyan Ulusal Eğlence Federasyonu'nun altın madalyayla onurlandırdığı sirk, Avrupa'nın birçok ülkesini dolaştı.

Sirk, her yaştan izleyicisine Bengal kaplanları, İspanyol gösteri atları, sevimli köpekler, yetenekli papağanlar, motor şov, Robin Hood şov, jonklör, ikili trapez, tranbolin, denge gösterisi ve komik palyaçolarla2 saatlik görsel bir şov sunacak. Çocuklarına ilginç bir gösteri izletmek isteyen aileler ve sirk dünyasını merak eden yetişkinler için Medrano Sirki, 26 Eylüle kadar Kadıköy'de gösterilerine devam edecek.

Bu arada TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası, 15 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul'un 100 yılındaki toplumsal ve mekansal dönüşümü sergileyecek.

''İstanbul 1910–2010 Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi'', İstanbul'un 1910-2010 döneminde sergilediği toplumsal ve mekansal dönüşümünü sergi ve haritalar aracılığıyla anlatacak.

Sergide, 100 yılın toplumsal-mekansal yapıları, toplumsal-iktisadi coğrafyanın ve yapılı çevrenin oluşumu, pekiştirme ve çözülme süreçleri, mimarlık kültüründeki öncelikler ve bunların değişimi, harita, maket, çizimler ve çeşitli görsel iletişim araçlarıyla ziyaretçilere sunulacak.

Santralİstanbul'da düzenlenecek serginin malzemeleri, kurulması planlanan İstanbul Kent Müzesi'nin koleksiyonuna hibe edilecek.