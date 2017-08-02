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Kültür-Sanat

Beyoğlu, sinemasına sahip çıkıyor; dayanışma kartını bugün Ercan Kesal satıyor

Beyoğlu Sineması Kartı satışları, ünlü sanatçılardan gelen destekle sürüyor

02 Ağustos 2017 15:55

Beyoğlu’nun simgelerinden biri olan 28 yıllık Beyoğlu Sineması’nın borçları nedeniyle kapanmasını önlemek için hayata geçirilen “Beyoğlu Sineması Kartı” satışları, ünlü sanatçılardan gelen destekle sürüyor. Sinemanın kapanmaması için destek veren oyuncu ve yazar Ercan Kesal kart satacak.

Haziran ayı sonunda kapanacağını açıklayan Beyoğlu Sineması’nı kurtarma projesi, sinema yazarları Cem Altınsaray ve Utku Ögetürk’ün önderliğinde devam ediyor.

Kendisi için kart satın alan oyuncuların destek videolarını sosyal medyadan paylaşmalarıyla eş zamanlı olarak şimdi de her hafta farklı sanatçılar Beyoğlu Sineması içinde kurulan bankodan kart satışını bizzat yapıyorlar.

Bu çerçevede bugün (2 Ağustos Çarşamba) 18.00-20:00 saatleri arasında oyuncu-yazar Ercan Kesal, Beyoğlu Sineması Kartı satacak.

#SinemamaSahipÇıkıyorum projesine destek vermek isteyenler, Beyoğlu Sineması’na giderek kartını sevdiği bir sanatçının elinden alırken keyifli bir anıyla dayanışmanın bir parçası olacak.

 

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