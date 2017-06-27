Beyoğlu Sineması kapanmıyor

Borçları nedeniyle kapanma kararı alan Beyoğlu Sineması için planlanan projeler alacaklıları ikna etti. Sinemaseverlerin de desteğiyle Beyoğlu Sineması kapılarını kapatmıyor.

12 Haziran'da sinema yönetimi tarafından yapılan bir açıklamayla Beyoğlu Sineması'nın kapılarını kapatacağı haberi duyulmuş ve sinemaseverler bu üzücü haber üzerine harekete geçerek sosyal medyada bir kamuoyu oluşturmuştu.



Cumhuriyet'ten Emrah Kolukısa'nın haberine göre, sinema yazarı Cem Altınsaray'ın da girişimleriyle yapılan bir seri toplantının ardından salonun geleceğine dair bir umut ışığı doğmuş ve Beyoğlu Sineması'nın yöneticileri kapanma kararını askıya almıştı. Yine Cem Altınsaray'ın önderliğinde devam eden görüşmeler sonucu en azından yakın vadede sinemanın kapanmayacağı kesinleşti.



Altınsaray şu bilgileri verdi:



''Bildiğiniz gibi sinemanın aldığı kapanma kararı keyfi değil mecburi bir karardı. Beyoğlu Sineması'nın neredeyse yıllara yayılan büyük bir borcu var ve verilen sözler de bir türlü yerine getirilemediği için dağıtım şirketleri temmuz ayında film vermeyeceklerini açıkladılar. Hal böyle olunca, yani salon film olmadan işletilemeyeceği için böyle bir kapanma kararı alınmıştı. Biz bu geçen iki haftalık süreçte toplantılar yaptık, yakın, orta ve uzun vadede neler yapılabileceği üzerine kafa patlattık ve projelerimizi film şirketlerine anlattık. Özellikle kısa vadede bize acil para akışı gerektiği için buna yönelik özel bir proje sunduk ve onları ikna ettik. Temmuz için de film vermeyi kabul ettiler, yani sinema kapanmıyor.''

Çözüm 'sadakat kartı'

Altınsaray'ın sözünü ettiği kısa vadeli proje ise sinemaseverlerin desteğini gerektiren ve ancak herkesin el ele verirse altından kalkabileceği bir çözümü içeriyor. Altınsaray ''O kadar çok destek telefonu ve mesajı alıyoruz ki, eğer insanlar bu tavırlarında samimiyse bu işi çözmek mümkün. Bunun için de çok basit proje oluşturduk: Sadakat kartı. Dört farklı kategorinin olacağı bu kartları insanlar gelir durumlarına göre tercih edecekler ve aslında önceden ödeme yaparak istedikleri gibi film izleme olanağına sahip olacaklar. Bunun da ayrıntılarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız'' dedi.