Beyoğlu Sineması kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

T24- Türk sinemalarının gözdesi olan tarihi sinemalarından bir tanesi olan Beyoğlu sinemaları sıkıntılı günler yaşıyor. Emek ve Alkazar sinemalarının kapanmasının ardından bu sefer de Beyoğlu sineması maddi sıkıntılar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.





Sinema kültürünün merkezi İstiklal Caddesi’nin önemli renklerinden olan tarihi sinemalarının kapanış konusu ve Beyoğlu sinemalarının son durumu hakkında Beyoğlu sinemaları müdürü Temel Kerimoğlu ile konuştuk.



“Burası bir eğitim yuvasıdır.”







“Diğer sinema salonları kapandı. Beyoğlu’nun son durumu ne?”



“Son durum; eğer destek ve sponsor bulamazsak Beyoğlu sineması borçlar nedeniyle kendiliğinden kapanacak. Hala sponsor yok, bulamadık. Devletten, Büyükşehir Belediyesi’nden ve Beyoğlu Belediyesi’nden destek bekliyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan da destek bekliyoruz.





“Burası sinemadan önce bir okul, bir eğitim yuvası; çoğu insan burada yetişti, burada büyüdü. Eğer bizim gibi sinemalar kapanırsa, Türk sineması öz filmlerini oynayacak yer bulamayacak. Kültür bakanlığı Türk filmlerine destek olmuyor. Desteklerini bekliyoruz.”



“12 Eylül’den sonra kültürsüzlük geldi”





“Türk sineması gelişiyorken, niye bu hale gelindi?”



“Böyle sinemaların bu hale gelmesinin nedeni alışveriş merkezlerinde bulunan sinemalardır. O salonlar pahalı ama insanlar oraları tercih ediyor. Popüler olana kayıyorlar. 12 Eylül’den sonra gelen kültürsüzlüktür. İnsanlar popüler olana kayıyorlar.





“Avrupa’da alışveriş merkezleri şehir dışında, insanlar arabalarıyla şehir dışına gidip alışveriş yapıyorlar. Biz de ise Beyoğlu’nun göbeğine alışveriş merkezi yapıyorlar. Bu yüzden buradaki esnaf zor duruma düşüyor, onlar da ileride kapatmak zorunda kalacaktır.”



“İnsanlar buraya teknik yetersizlikten dolayı mı gelmiyorlar?”



“Hayır, ses düzenimiz full dijital, teknik kalitemiz gayet iyi. Hürriyet ve Milliyet gazetelerindeki anketlerde ilk 10’a girdik. İstanbul Film Festivalleri de 21 senedir burada yapılıyor.”



“Sinema, eğlence aracı değil kültürdür”







“İnsanların izlememesinin nedeni, toplumun sinema kültürünün değiştiğinden dolayı olabilir mi?”

“Sinema, eğlence aracı değil, kültürdür. Bizim insanımız eğlenceyi çok seviyor, eğlenceye yöneliyorlar.





“Bizi etkileyen başka bir konu ise korsanlar. Artık internetten filmleri indirip izleyebiliyorlar. Öyle olunca da sinemaya haliyle gelmiyorlar.”



“Devlet bizi barlarla, genelevlerle aynı kefeye koyuyor.”







“Devletin size etkisi nasıl, ne şekilde sizi zorluyor?”



“Devlet bizden SSK, elektrik, su gibi vergiler alıyor. Bizim devletin gözünde diğer iş yerlerinden farkımız yok. Devlet bir de üstüne üstlük bizden eğlence vergisi alıyor. Bizden bar ve genel evlerden alınan vergiyi alıyor. Bizi onlarla aynı kefeye koyuyorlar. Kültür-sanatı unutmuşlar.”



“Kapanmaması için neler yaptınız?”





“Sponsor arayışı için müracaatlarda bulunduk. Türk tanıtma fonu, Avrupa filmleri festivali çalışmamız var. Bulursak olacak. Devletin yasa çıkarması gerekiyor. Devlet bağımsız sinemaları desteklemeli. Avrupa’da bağımsız sinemalar destekleniyor.”



“Medya’da kapanma haberi duyulduktan sonra ne gibi destekler geldi?”





“Pek destek gelmedi. Burada büyümüş olan insanlar; ‘aaa çok üzülüyoruz, biz burada büyüdük kapanmasın’ diyorlar ama destek yok. Sinema yazarları girişimde bulunacak ama bakalım bekliyoruz. Turkcell, Yeşilçam etkinliği için bizi 30 bin lirayla destekledi, teşekkür ettik. Tabii ki o para da vergilerin bir kısmına gitti.”





“Diğer tarihi sinemalarnı kapanması Alkazar, Emek sineması sizi ne şekilde etkiledi?”



“Tabii ki bizi olumsuz etkiledi. Sinemalarının kapanması buranın tarihi dokusuna zarar verdi. Devlet buraları sahiplenmelidir. Buralar iş yapmadığı için kapatıldı. Emek sinemasını bana bedava verseler almam. Çünkü gelir gideri karşılamıyor.”



“Yeni sinemalar bir Emek bir Alkazar olamayacak.”





“Sinemaların kapanması Beyoğlu’nun renginin değişmesi anlamına gelmiyor mu?”



“Sinemalar dokusu olan yerlerdir. Alışveriş merkezlerinde sürüyle sinema olacak ama bir Alkazar, bir Emek olamayacak.”

“Beyoğlu’na gelenlerin profilinin değişmesi, sizi etkiledi mi?”





“Artık insanlar buraya barlara, eğlenmeye geliyorlar. Gençlerin ise paraları az olduğundan sinemayı tercih etmiyorlar içmeye, eğlenmeye geliyorlar.”







“Popüler filmleri sinemada oynatmayı düşündünüz mü?”





“Çok değil bazen oynatıyoruz. Ama bizim de 20 senelik tarzımız var, bu tarzdan çıkamayız.

“Bizi dağıtımcı firmalar çok etkiliyor. Bir filmi 5-6 haftalığına veriyorlar. Tek salonda bir film 6 hafta oynarsa 2 hafta çalışıp 4 hafta yatar. Bu bizi kötü etkiliyor. Bizim de burada 2 tane salonumuz var.”





Yazı ve fotoğraf: Eray Aksoy (MİHA)