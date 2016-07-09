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Kültür-Sanat

Beyoğlu Sineması ayakta kalmak için destek bekliyor

Az sayıdaki bağımsız sinemadan biri olan Beyoğlu Sineması varlığını sürdürebilmek için izleyicilerini desteğe çağırıyor

09 Temmuz 2016 01:02

1989 yılından bu yana faaliyet gösteren ve İstanbul’un alışveriş merkezi içinde yer almayan az sayıdaki sinemasından biri olan Beyoğlu Sineması ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ana akım dışında bağımsız yapımlara da yer veren Beyoğlu Sineması, varlığını sürdürebilmek için izleyicilerini desteğe çağırıyor ve giderleri karşılayabilmek için yaz boyunca filmleri 10 liraya gösteriyor.

Beyoğlu Sinema’nın çağrısı şöyle:

“En güzel filmleri daha uzun yıllar seyredebilmemiz için, Beyoğlu Sineması’nın sizlerin desteğine ihtiyacı var. Beyoğlu Sinema’nı yaşamaya devam etsin diye, yaz boyu tüm filmler 10 TL’ye sizi bekliyor.

İzlediklerimiz film değil, çünkü sinemalarımızın desteğe ihtiyacı var.

İzlediklerimiz film değil, çünkü çevremizde sinemayı, kültür ve sanatı sevmeyenler var.

Ama Beyoğlu’nun ölümsüz sinemaları var:

Biz onları yaşatacağız!”

İstiklal Cad. No:62 Beyoğlu - İstanbul / (0212) 251 32 40

 

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