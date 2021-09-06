Beyoğlu'ndaki 129 yıllık tarihi otelde yangın çıktı

Beyoğlu'nda bulunan 129 yıllık tarihi otelin 5. katında yangın çıktı. Bir kişinin dumandan zehirlendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5. katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otelde konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye de otel önünde bekleyen vatandaşlar müdahale etti.