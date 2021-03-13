Beyoğlu'nda trans kadına kezzapla saldıran Emre Bozkurt tutuklandı

İstanbul, Beyoğlu'nda, 17 yaşındaki trans kadının yüzüne kezzap atarak yaralayan Emre Bozkurt tutuklandı.



İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokakta geçtiğimiz salı meydana gelen olayda, Suriyeli Asya olarak tanınan trans kadının oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, Emre Bozkurt (28) tarafından yüzüne kezzap atıldı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken yüzünden ağır şekilde yaralanan trans kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karabük'e kaçtığı tespit edilen saldırgan Emre Bozkurt, jandarma tarafından Eskipazar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemi ile mahkemeye çıkarılan saldırgan, 'kezzap atma sureti ile kasten yaralama' suçundan tutuklandı.



Saldırı sonucu bir gözünü kaybettiği öğrenilen kadının Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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