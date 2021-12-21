Beyoğlu'nda, lokantaya silahlı saldırıda bulunan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı

Beyoğlu'nda, bir kişinin ölümü 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Olayın 3 yıldır süren bir husumet sonucu meydana geldiği ve şüphelilerin çalıntı bir otomobille gerçekleştirdikleri saldırının ardından aracı yaktıkları belirlendi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, Beyoğlu Örnektepe mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde, 22 Ekim 2021 tarihinde meydana geldi. Bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan (24), Savaş Şentürk (30) ve Yılmaz Sarısoy (27) silahlı saldırıya uğradı. Lokantanın önüne yaklaşan bir otomobilin içinden açılan ateş sonucu Kubilay Berk Küçükaslan hayatını kaybederken, Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy ağır yaralandı.

Ayrıca, bu sırada aynı lokantanın önünde tesadüfen bulunan Okan Yalçın (23), Erhan Selek (38) ve 8 yaşındaki Azra Yalçın da yaralanırken, saldırganlar da otomobilleriyle olay yerinden hızla kaçtı.

Delilleri yok etmek için aracı yakmışlar

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada, polis güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Yapılan takip sonucu, aracın Sultangazi'ye giriş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri otomobili ararken, itfaiyeye bir aracın yandığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların kullandıkları aracın delilleri yok etmek amacıyla yakıldığını tespit etti.

Operasyona özel harekat polisleri de katıldı

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Beyoğlu, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece'de, tespit edilen 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda; B.A. (27), V.D. (48), E.T. (24), T.T. (18), H.H. (29), Y.Y. (24), M.Y. (19), E.Y. (24), M.Y. (22), Ü.Ç. (31) gözaltına alındı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda; 2 adet 7.65 çapta tabanca, 61 mermi ve iki adet çelik yelek ele geçirildi.



Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin; yaralama, yağma, darp, gasp gibi suçlamalarla daha önce defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Emniyette yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)