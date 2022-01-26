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Beyoğlu’nda kadına darp: Saldırgan, cam şişeyle başına vurdu, yumruk attı, tekmeledi

Polis saldırganı ve darbedilen kadını bulmak için çalışma başlattı

26 Ocak 2022 13:34

Beyoğlu'nda sabah açtığı iş yerinin camının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde bir kadının darbedildiğini gören Kutluk, polise şikâyette bulundu. Polis saldırganı ve darbedilen kadını bulmak için çalışma başlattı. 

Olay 15 Ocak Cumartesi sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Faik Paşa Caddesi'nde mobilya dükkânı sahibi Mahmut Kutluk sabah işyerini açmaya geldiğinde camın kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerasına bakan Kutluk, kadına şiddet görüntülerini görünce polise şikâyette bulundu.

Görüntülerde saldırganın kadını yumrukladığı, cam şişeyle başına vurduğu ve tekmelediği kaydedildi. 

Olay sonrası başlatılan polis soruşturması sürüyor. (DHA)BEYOGLU'NDA SABAH ACTIGI IS YERININ CAMININ KIRIK OLDUGUNU GOREN MAHMUT KUTLUK GUVENLIK KAMERA GORUNTULERINI IZLEDI. GORUNTULERDE BIR KADININ FECI SEKILDE DARBEDILDIGINI GOREN KUTLUK, POLISE SIKAYETTE BULUNDU. POLIS SALDIRGANI VE DARBEDILEN KADINI BULMAK ICIN CALISMA BASLATTI. ISTANBUL,(DHA)

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