Beyoğlu'nda 'kaçak tur' stantlarına denetim

Beyoğlu'nda turistlere 'kaçak tur' satışı yapıldığı iddiası üzerine yapılan 'Kültür Turizm Komisyonu' denetimleri sırasında 60 kişi men edildi, 15 kişiye ise 78 bin TL ceza yazıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda, turistlerin ve turizm acentelerinin yoğun olarak bulunduğu noktalardan Talimhane'de acenteler kapandıktan sonra akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişilerin, o iş yerlerinin önüne stant kurarak, turistlere şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur' sattığı haberleri gündeme gelmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre kaçak tur satan kişilere 'Kültür Turizm Komisyonu' denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Kültür Turizm Komisyonu" denetimleri kapsamında yapılan çalışmalarda, 12 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu Talimhane'de yer alan ve yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen turizm acentesi görünümlü kaçak stantlara yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde kaçak stantlarda görevli 60 kişinin men edildiği, 15 kişiye ise toplam 78 bin lira idari para cezasının uygulandığı ifade edildi. (DHA)