Beyoğlu'nda iş cinayeti; ilk iş gününde inşaattan düşerek hayatını kaybetti!

İstanbul, Beyoğlu'nda 56 yaşındaki Hayrettin Şahin, işe başlığı ilk gün üçüncü kattan inşaattaki çukura düşerek, hayatını kaybetti.

2 Nisan Cuma günü meydana gelen olayda, Hacımimi Mahallesi'nde bulunan inşaatta çalışmaya başlayan Hayrettin Şahin, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattan, içinde su birikintisi olan çukura düştü.

Bir süre sonra inşaata gelen bekçi, Hayrettin Şahin'i düştüğü çukurda hareketsiz görünce dışarıya koşarak yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirledi. Daha sonra gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cumhuriyet savcısının gelmesiyle itfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarılan Hayrettin Şahin'in cesedi, savcı incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)