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Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun altında kalan kişi ağır yaralandı

Kamyonet şoförü gözaltına alındı

06 Şubat 2022 18:59

Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun altında kalan yaya ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafriyat kamyonu çarptı.

Yayanın kamyonun altında kaldığını görenler sürücüye haber vererek durmasını sağladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonun altında kalan adam, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)

 

 

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