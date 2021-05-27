Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı!

İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli 2 turistten arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu alıp kaçan Tunuslu şüpheli, yakalandı.



Taksim Meydanı’nda yaşanan olayda, gezmeye çıkan Filistinli 2 turistin yanına gelen Tunus uyruklu şüpheli, arkadaşını araması gerektiğini söyleyerek, cep telefonlarını istedi. Yardımı geri çevirmeyen turistlerden biri, şüpheliye cep telefonunu verdi.



Telefonu alan Tunuslu, koşarak kaçmaya başladı. Aynı bölgede olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hemen şüphelinin peşine düştü.



Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli, pantolonunun paçasına sakladığı cep telefonunu çıkarıp, verdi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.