Beyoğlu'nda dört katlı bir binada yangın

İstanbul Beyoğlu'nda Kocatepe Mahallesi, Dolapdere Taksim Caddesi'nde bulunan dört katlı binanın 4. katında saat 05:00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangını erken fark etti. Yangının büyüklüğü ise bir vatandaşın cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıktı. Sokakta toplanan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından izledi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.



Binanın 3. katında oturan Suriye Uyruklu Muhammed Cibal, yaşananları anlattı. Cibal, “Ben yatıyordum. Arkadaş dışarıdaydı. Bir bayan çocuk vardı. Ben yukarı çıktım. Bayan geldi. Biraz su tuttum elbiselerimi çıkardım. Bütün herkesi dışarı çıkardık. Kapıları çaldım. Elektriği kestim” dedi. Binanın girişinde yaşayan Salih Özbek ise, “Ben uyuyordum. Geç saate kadar çalışıyoruz. Kağıt topluyordum. Bir gürültü duydum. Baktım alevler var dışarı çıktım. Benim kaldığım yerde kimse kalmadı. Ben tek kalıyorum zaten. Neden çıktığı hakkında hiçbir bilgim yok" diye konuştu.

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüde ise binanın alev alev yanması kameraya yansıdı.