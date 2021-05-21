Bir gün önce koruma istemişti; Beyoğlu'nda bir kadın eski eşinin silahları saldırısına uğradı

Beyoğlu’nda N.U. (45) eski eşi M.A tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan N.U'nun yakınlarına “Beni öldürecek” dediği, olaydan bir gün önce karakola gidip polis koruması istediği öğrenildi. Kendisine tepki gösteren bir vatandaşa da ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin sokağında yürüyen N.U. (45), kendisini takip eden eski eşi M.A. tarafından sokak silaglı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan N.U., ağır yaralandı. O esnada yoldan geçen bir kişi tepki gösterip bağırınca, M.A. silahını bu kez ona doğrulttu ve ateş etti. Kurşun o vatandaşın aracına isabet etti. M.A. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi, M.A.’ya tepki gösteren vatandaş ve yoldan tesadüfen geçen bir hemşire yaptı. Mahalleli de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.U. ameliyata alındı, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Bir gün önce polis koruması istemiş

N.U.’nın yakınlarına, “Bu adam silahlandı, beni öldürecek” dediği ve olaydan yalnızca bir gün önce karakola giderek polis koruması istediği ortaya çıktı.

“Hani koruyacaktık, hani kadın cinayetleri bitecekti”

Mahalle sakinlerinden Emre Sefer, "Bu kadın daha dün karakoldaydı. İnsanlar öldükten sonra 5 tane ekip aracı geliyor. Bunun ne anlamı var ki? Ülkemizde bu kadar kolay mı her şey? Ben çoluğumu, çocuğumu, annemi nasıl sokağa çıkartacağım? Bu adam üstelik benim komşuma da silah doğrulttu, ona da sıktı. Bu insanlar yakalanınca af diliyor, bir iki yıl yatıyor ve çıkıyor ya da hiç yakalanmıyor. Sonra eşitlikten ve adaletten bahsediyoruz. Bu mu adalet? Hani koruyacaktık, hani kadın cinayetleri bitiyordu? Pencerede 3 yaşında bir çocuk vardı ve bu olayı gördü. O çocuğun psikolojisini kim düzeltecek?" diyerek tepkisini dile getirdi. (İHA)