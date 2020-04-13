Beyoğlu'nda bazı caddelere giriş ve çıkışlar 14 gün sınırlandırıldı

İstanbul-Beyoğlu Kaymakamlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilçedeki Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu Caddesi, Fatih Sultan Caddesi ve Müverrih Ali Caddeleri'ne 14 Nisan itibarıyla 09:00 - 21:00 saatleri arasında yayaların giriş-çıkışlarına kapatıldığını açıkladı.

Kaymaklığa bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün aldığı kararın belgesi Beyoğlu Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinden paylaşıldı.

Koranavirüs önlemleri kapsamında alınan karar istinaden yapılan açıklamada "Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu Caddesi, Fatih Sultan Caddesi ve Müverrih Ali Caddesi'ne yayaların giriş ve çıkışları sosyal izolasyonu sağlamak için 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren 09.00-21.00 saatleri arasında 14 gün süreyle kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kararda "Sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kişilere ve bu cadde ve meydanlarda iş yeri ve kurumu bulanan esnaf, işyeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri şartıyla izin verilecektir" denildi.