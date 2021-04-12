Beyoğlu'nda 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 24 yıl hapis

Beyoğlu'nda parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan tutuklu sanık Adnan Y. (49) "12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar" ve "Cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Adnan Y. getirildi. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı Hatice Boz ile sanık avukatı da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık suçlamayı kabul etmese de mağdur çocuğun tutarlı, mantıklı ve güvenilir beyanları, tanıkların beyanları ve Adli Tıp Kurumu raporu neticesinde sanığın "12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar" ve "Cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Mütalaada, sanığın 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı Hatice Boz, "Nitelikli cinsel istismar" suçunun da oluştuğunu ifade ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Adnan Y. ise "Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçu işlemedim. Beraatımı talep ederim" dedi. Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmeyerek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Karar öncesi son sözleri sorulan tutuklu sanık Adnan Y., beraatine karar verilmesini talep ettiğini yineledi. Mahkeme heyeti, sanık Adnan Y. hakkında "12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar" ve "Cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 24 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. (DHA)

