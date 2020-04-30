Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuğu istismar etmeye çalışan erkek suçüstü yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda 5 yaşında bir çocuğu istismar etmeye çalışan şahıs, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay dün saat 19:00 sıralarında Beyoğlu Azapkapı’da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; 5 yaşlarındaki kız çocuğunu tenha bir yere götüren 50 yaşlarındaki erkek, küçük kızı istismar etmeye çalıştı.

Bu sırada oradan geçen 4 kişilik grup çocuğun çığlıklarını duyarak olay yerine geldi. Birilerinin geldiğini fark eden erkek ise kaçmaya başladı.

Çevredekilerin son anda yakaladığı zanlı, vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından arkadan kelepçeleyerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilirken kemerinin açık olduğu görüldü. Kız çocuğu ise muayene edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Çocuk yanımıza koşarak 'Ağabey kurtarın beni' dedi

Çocuğu son anda kurtaran bir vatandaş "Buradan bağırtı, çocuk sesi geliyordu. Ben ilk başta çocuk ağlıyor annesi oradan geliyor falan diye düşündüm. Sesler üzerine biz bağırınca çocuk yanımıza koşarak 'Ağabey kurtarın beni' dedi. Sonra arkadan bu adam çıktı. Önce buradan geldi sonra buradan bizden kaçamayacağını anlayınca şuradan kaçmaya başladı zaten kovalamaca orada başladı. Biz peşindeyken kaçamadan oradan başka arkadaşlar yakaladı" diyerek yaşananları anlattı.